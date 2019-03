Netblocks reporta 96% de apagón cibernético en Venezuela

El observatorio de Internet NetBlocks identificó una segunda interrupción importante del suministro eléctrico a nivel nacional que afectó al 96% de los usuarios que se mantenían en línea en Venezuela desde las 11:40 am.

El apagón de enormes proporciones registrado en el país desde este jueves dejó a casi toda Venezuela sin acceso a Internet. La falla eléctrica afectó a la mayoría de los estados del país, incluyendo a la capital.

De acuerdo con información de VE Sin filtro, portal de Twitter que se dedica a compartir datos sobre la restricción digitales en Venezuela y estrategias para evadir los bloqueos, la ausencia de energía eléctrica afectó el Internet móvil.

“Muchas radiobases no están operativas en estos momentos”, indicaron mediante la red social. Asimismo, explicaron que solo 26,5% de los tracerouters de prueba de Internet Intelligence se completan.

VE Sin filtro también informó que el tráfico de Google disminuyó 82% debido a la falla en el servicio de electricidad, la cual en algunas entidades del país superó las 20 horas.

Urgent: Second national power outage detected across #Venezuela; real-time data shows 96% of country now offline #SinLuz #ApagonNacional #9Mar ⬇️https://t.co/U2wV1aJihu pic.twitter.com/uW0cdjoFzQ