NetBlocks detectó bloqueos de plataformas de Google en Venezuela

NetBlocks, organización no gubernamental que se dedica al estudio de la seguridad en internet, denunció este martes que el sistema de internet en Venezuela presentó bloqueos en varias plataformas de Google durante el discurso de Juan Guaidó, presidente interino del país.

Mediante su cuenta de Twitter, la ONG especificó que YouTube y el servicio de traducción de idiomas dejó de funcionar aproximadamente a la 1:15 pm de este martes, coincidiendo con las actividades del mandatario durante la manifestación convocada para este martes en distintas partes de Caracas y de la nación.

Los internautas venezolanos denunciaron el bloqueo y el cese de la operatividad de dichos servicios de Google en el país mediante la conexión a Cantv, mientras que desde las redes móviles aún se podía acceder a las páginas web.

Durante la intervención de Guaidó en la marcha de este martes, anunció que el 23 de enero ingresará otro lote de suplementos alimenticios y medicinas para los venezolanos más afectados por la crisis humanitaria que vive el país.

Confirmed: YouTube restricted in #Venezuela from 5:15PM UTC (1:15PM VET) during Juan Guaidó live-streamed speech; Microsoft Bing and Google translation services also affected; incident ongoing #KeepItOnhttps://t.co/FMaBpv9k6r pic.twitter.com/LS8wU7Q2ur