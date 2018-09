Larenses esperaron más de cuatro horas por transporte este lunes

Niños, adultos y ancianos esperaron más de cuatro horas este lunes en la parada del Transbarca de las Trinitarias, estado Lara, para poder abordar un autobús.

Los usuarios expresaron su disgusto cuando observaron que las unidades solo desembarcaban, sin hacer anuncio de un traslado a las personas que esperaban, reseñó La Prensa Lara.

“Vengo de cobrar la pensión y no he comido porque no quiero perder la cola, he soportado el sol y ahora la lluvia, y nada que llega un Transbarca”, expresó Victoria Linárez.

Las personas advirtieron a las autoridades que realizarán una protesta en caso de que el transporte no mejore su servicio.

