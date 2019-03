Hasta 12 horas de cola para abastecerse de agua en Caracas

Desde el pasado jueves 7 de marzo los venezolanos padecen la peor crisis eléctrica de su historia, situación que trajo como consecuencia la paralización de la economía del país y la falla de otros servicios básicos como el agua.

Ante la incertidumbre de no conocer el lapso de tiempo para la recuperación de los servicios básicos, los ciudadanos se encuentran desesperados por la falta del agua, es por ello que pueden pasar hasta 12 horas haciendo cola para abastecerse.

Con botellones y tobos los caraqueños llegan desde la mañana al distribuidor La Castellana de la Cota Mil para hacer la fila y esperar pacientemente su turno y así poder llenar los envases de agua para sus casas.

Alejandro Hernández | El Nacional

“Casi 12 horas, es lamentable que debamos hacer esto, pero no tenemos otra alternativa. Ya las autoridades han demostrado su incompetencia y lo que esperamos es que tomen esto como experiencia y aprovechen los recursos. Esperamos que los próximos días se vaya solucionando poco a poco”, explicó para El Nacional uno de los jóvenes de la fila, quien prefirió no revelar su nombre.

Los ciudadanos ya han calculado el tiempo que toma llenar un botellón de 20 litros: 19 minutos. Las personas en la fila indican que lo que demora el proceso es que cada familia lleva dos o más recipientes.

Michelle Hurtado | El Nacional

“Dependiendo de la cantidad de botellones que hayan en la fila, contamos las horas que nos faltan”, detalló otra de las personas de la cola.

Otro vecino, quien no dudó en afirmar que el país atraviesa un caos, comentó que llegó al lugar a las 9:00 am y tomando en cuenta el número de personas en la cola “nos hace saber que estaremos aquí hasta las 10:00 pm y aunque quisiéramos no nos podemos ir porque el agua es indispensable para tomar y para todas las cosas del hogar”.

“Todas las personas que nos gobiernan son unos incapaces y sería bueno que salgamos de este yugo que no sirve”, agregó

Otros puntos de la Cota Mil, Altamira, El Valle, incuso el río Guaire son espacios donde los ciudadanos hacen cola para lograr abastacerse de agua.

Por otro lado, Cadenas de farmacias en Caracas, tienen a la venta agua potable en presentación de cinco litros. Ante la alta demanda del producto venden un máximo de tres envases por ciudadano y registran a los compradores para tratar de que el insumo llegue a la mayor cantidad de personas.

Este martes Hidrocapital informó que iniciaron el protocolo de arranque de los Sistemas de Producción que abastecen el agua a la Gran Caracas.