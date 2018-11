Habitantes de Vargas tienen más de 12 horas sin servicio eléctrico

Habitantes del estado Vargas denunciaron este jueves que tienen más de 12 horas sin servicio eléctrico debido a una falla generada en la central de Corpoelec de la entidad varguense.

Los sectores afectados por la avería son Maiquetía, Calos Soublett, Unimare, Caraballeda, Naiguatá, Anare, Los Caracas, Todasana, La Sabana y Chuspa.

"Desde las 6:00 pm del día de ayer, varias zonas del estado Vargas sin luz, ya esto se volvió una costrumbre. No podemos dormir, no hay agua, no hay transporte, no hay salud", escribió un usuario vía Twitter.

#AHORA, se presenta avería en Transmisión, afectando a sectores: Maiquetía, Calos Soublett, Unimare, Caraballeda, Naiguatá, Anare, Los Caracas, Todasana, La Sabana y Chuspa. Personal operativo labora paulatinamente 1/2 — Corpoelec Vargas (@CorpoelecVargas) 22 de noviembre de 2018

por sectores para restituir el servicio. Agradecemos su comprensión. 2/2 @LMOTTAD — Corpoelec Vargas (@CorpoelecVargas) 22 de noviembre de 2018

#Ahora| sin luz en el edo vargas y caribe sin luz desde el día de ayer 5:00 pm — CORPOSERVICA VARGAS OFICIAL (@corposervargas) 22 de noviembre de 2018