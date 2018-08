En Táchira, los usuarios del transporte público denunciaron los malos tratos de los conductores de autobuses hacia los pasajeros y la falta de autoridad por parte de las alcaldías.

Los choferes cobran el pasaje a precios mayores a los establecidos de forma autoritaria y se desplazan por rutas que no son las establecidas porque les resultan más beneficiosas económicamente.

“Estoy esperando que las dos señoras que no me han pagado la diferencia me den lo que falta. ¡Hasta que no me paguen, no arranco!”, advirtió un chofer del estado Táchira.

La alcaldía explicó que no tiene la capacidad de solucionar el problema relacionado a la anarquía en el servicio de transporte porque no tiene el personal necesario. “Mucho personal, más de doscientas personas, ha renunciado. No hay fiscales”, indicó una fuente de la alcaldía al Diario La Nación.

Los ciudadanos que dependen del transporte público pagan hasta el doble de lo establecido con efectivo para poder utilizar este servicio.

