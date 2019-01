Fallas eléctricas afectan labores de los merideños

Las constantes fallas eléctricas que se han registrado en Mérida, desde la madrugada de este viernes y días anteriores, afectan las labores de los ciudadanos, quienes denunciaron fallas en otros servicios públicos.

Usuarios de Twitter compartieron mediante la red social que esta situación ha causado demoras en la operatividad de los establecimientos comerciales.

“No pudimos trabajar en Mérida y tampoco disfrutar de nuestros hogares porque no hay luz. El deterioro continúa, sin trabajo no hay país”, expresó uno de los usuarios.

