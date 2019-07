Falla eléctrica en sistema Tuy II tiene a El Hatillo sin servicio de agua

Los habitantes del municipio El Hatillo han reportado durante toda la semana la interrupción del suministro de agua por parte de Hidrocapital.

Elías Sayegh, alcalde de El Hatillo, afirmó que el sistema de agua Tuy II se encuentra parado por aparente falla eléctrica.

“No hay bombeo hacia La Guairita y, por tanto, no hay bombeo hacia El Hatillo. Es el segundo ciclo consecutivo en el que una falla en el Tuy II nos tiene a los hatillanos secos”, escribió Sayegh en Twitter.

Al no haber caudal de agua suficiente en la estación de bombeo, no se puede encender el Alimentador Sur y, por lo tanto, no se puede mandar agua hacia el municipio y los sectores de Baruta cercanos.

Lee más Unicef firmó acuerdo con Venezuela para mejorar acceso al agua potable