En espera 4.000 solicitudes de citas para pasaportes

Las personas que buscaban información sobre la demora en la aprobación de las citas para tramitar el pasaporte en la oficina del Saime-Maiquetía, se enteraron de que más de 4.000 solicitudes están en espera, indicaron Katherine y Julio Sánchez, quienes requieren el documento. Personal de esa entidad se abstuvo de confirmar el comentario y alegó no estar autorizado para ofrecer declaraciones.

“Desde hace dos semanas he estado tramitando la cita pero hay gente haciendo la solicitud desde febrero y ha sido imposible por la página del Saime. Necesitamos que nos informen qué ocurre; en esta oficina nos dijeron que debemos perseverar porque hay muchas personas en la cola. A mi esposo le robaron los documentos y ha sido imposible gestionarlos de nuevo”, expresó Katherine Sánchez.

Señaló que en la oficina de Caracas la situación es peor porque hay quien pasa hasta tres días en el lugar esperando noticias sobre sus gestiones.

Cédulas sin sistema.

A quienes les urge que sus trámites puedan concretarse ayer les explicaron que no hay sistema para tramitar la cédula. “Supuestamente no tienen sistema disponible, al parecer por las fallas de luz. He extraviado los documentos y tengo que venir hasta que consiga mi cédula”, expresó Sailet Izaguirre. No obstante las dificultades de emisión debido a las carencias de insumos y de impresora, el Saime informó que fueron cerradas cuatro oficinas en Caracas y una en Vargas para “ahorrar”, las cuales serán unificadas con otras cercanas. La de Quinta Crespo se mudará a Plaza Caracas, la del Nuevo Circo se unificará con la de La Hoyada, la de Parque Central estará en Santa Rosalía y la de Parque Miranda se irá a Los Ruices. La Vargas II funcionará en la Vargas I.