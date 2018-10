Denuncian fallas eléctricas en Petare y Macaracuay

Vecinos de Petare y Macaracuay, en el municipio Sucre, denunciaron la noche de este jueves una interrupción del servicio eléctrico. Algunos ciudadanos indicaron que las fallas empezaron a las 7:00 pm. Otros recalcaron que el apagón inició a las 5:00 pm.

"Ayer se fue la luz por siete horas en Macaracuay y hoy ya vamos por tres", indicó Alejandra Otero, locutora y comediante venezolana.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) indicó que están trabajando para solventar el inconveniente, que se generó debido a lineas rotas en una zona montañosa que proporciona energía a las zonas afectadas. Sin embargo aún no ha sido restaurado el servicio eléctrico.

"Corpoelec informa que continúan arduas labores correctivas para solventar avería presentada por lineas rotas en zona montañosa que surte de energía a los circuitos: Petare A1,A12,A15 y Macaracuay A1, afectando sectores de: Macaracuay, El Dorado, La California, Petare", señaló la estatal de electricidad.

#SinLuz en el Llanito y Macaracuay en Caracas . Me dejaste con la lavadora llena de ropa. @CORPOELECinfo 20 horas sin luz se me va dañar la poca comida que tengo en la nevera. Ponle orden @LMOTTAD que nadie me lo va reponer.