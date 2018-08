Colapsaron los servicios por apagón en Caracas

Gran parte de Caracas amaneció ayer en caos. Desde tempranas horas de la mañana la ciudad se quedó sin luz por una falla eléctrica, lo que causó que muchos negocios bajaran las santamarías, tanto en el este como en el oeste de Caracas, y que colapsaran los servicios como el transporte. Zonas de Vargas y Miranda también se vieron afectadas.

“¡Ay, Dios mío! Yo vengo caminando desde Plaza Venezuela porque no había servicio del Metro”, expresó una mujer de edad avanzada cuando se enteró de que estaban desalojando a los pasajeros en la estación Chacao. “Tengo que llegar a mi trabajo en Caurimare. Tendré que caminar hasta Los Cortijos para poder agarrar el transporte de la clínica. Esta situación es horrible; me siento desesperada y frustrada”, dijo.

La mujer es una de las muchas personas que se vieron obligadas a buscar la manera de llegar a sus puestos de trabajo. Un empleado de una farmacia, ubicada en el oeste de Caracas, relató que cerca de las 8:40 am se cortó la luz justo cuando estaba dentro de la estación Los Dos Caminos, que fue desocupada por la falla y tuvo que tomar una camioneta hasta Chacaíto, donde se volvió a montar en otra unidad de transporte público para llegar a Parque Central, desde donde caminó hasta la parroquia Candelaria. Allí se encuentra el local.

Las aceras de la ciudad estuvieron sobre pobladas de ciudadanos que caminaban hasta su destino y se observaban largas colas en las paradas de autobuses. También se generaron atascos de vehículos, debido a que dejaron de funcionar los semáforos por la falla del sistema eléctrico. Las gasolineras tampoco funcionaron mientras duró el apagón.

Pese al uso de plantas eléctricas en locales ubicados en Los Cortijos, la avenida Francisco de Miranda, la Francisco Solano López, la Casanova y en el centro de la ciudad decidieron cerrar por temor a un posible conato de alteración pública.

“Más que un apagón es una muestra de un país en decadencia. ¿Cómo te explicas que por falta de luz tengas que paralizar tu vida en un día, en horas, que luego no vas a poder recuperar?”, comentó Francesco Di Martino, encargado de una tienda en La Florida.

Argenis Contreras también cerró su comercio. Desde su local, ubicado en Sabana Grande, debía cancelar la nómina de sus empleados a través de transacciones vía Internet, pero el apagón generó un colapso en el servicio. “Pude hacerlo desde mi teléfono, pero las líneas colapsaron y no había acceso a Internet ni con datos en tu cuenta”, comentó.

Lo que relató Contreras es consecuencia de una serie de cortes intermitentes que se originaron en los servicios de telefonía celular, fija y de Internet.

Otro de los servicios que se vio afectado fue el de los bancos. Cuando se fue la luz en Candelaria desalojaron a todas las personas que estaban dentro del Banco de Venezuela. Lo mismo sucedió en un banco privado, ubicado en el este de Caracas. “Llevaba adentro como 15 minutos cuando se fue la luz. Es lamentable y muy grave lo que está pasando. Por culpa del gobierno, que no sabe administrar ni gerenciar las cosas, el pueblo es el que está pagando las consecuencias”, expresó un hombre.

Dos apagones, dos versiones. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, informó por Twitter a las 6:35 am que hubo una interrupción del servicio eléctrico en 80% de Caracas, debido a una falla en la subestación Santa Teresa. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, ofreció otra versión a las 2:45 pm: “Se produjo por una afectación en el Parque Nacional Guatopo, en el Peñón, Ocumare del Tuy, en el estado Miranda”.

A las 8:09 am, Motta Domínguez aseguró que 90% del servicio había sido restablecido, pero que las labores de mantenimiento eran complicadas por las fuertes lluvias en la zona de la falla. Sin embargo, fue a partir de esa hora cuando varias zonas del Distrito Capital comenzaron a reportar la falla.

Un segundo apagón se registró en varias zonas de la Gran Caracas a las 12:50 pm. En Los Cortijos se cortó dos veces la luz: de 8:30 am a 11:45 am y de 1:00 pm hasta las 2:00 pm. Al igual que el centro, que estuvo a oscuras desde las 9:00 am hasta las 9:30 am y luego desde las 12:50 pm hasta las 2:00 pm. Lo mismo sucedió en Santa Mónica y Candelaria.

En Los Palos Grandes, La Castellana, La Urbina, Petare y buena parte del municipio Baruta, como La Trinidad, eran más de las 3:00 pm y aún no había regresado la energía. Esas zonas estuvieron más de seis horas sin servicio.

Motta Domínguez dijo que recibió un informe del Sebin que atribuye la falla del servicio a un “corte de cables de control de los transformadores de tensión”, pero no explicó cómo se produjo en medio de la lluvia y en una zona de difícil acceso. Poco antes Rodríguez justificó el retraso en la restitución del servicio alegando que la culpa fue del clima: “Ya está identificada la falla eléctrica, pero las condiciones atmosféricas del lugar han dificultado los trabajos de recuperación”.

Sin embargo, sindicalistas advierten que la falla se debió a la falta de mantenimiento que han denunciado desde hace años atrás. Ángel Navas, presidente de Fetraelec, confirmó que la avería se originó en una línea de transmisión que va desde Santa Teresa el Convento, que alimenta, sobre todo, al este de Caracas. “El sistema se desestabilizó por falta de energía y cuando se da la falla causa inestabilidad en la Gran Caracas y en otras entidades como Vargas y Miranda”, explicó.

Alexis Rodríguez, sindicalista de Corpoelec, advirtió que han denunciado desde hace años las faltas de mantenimiento programado y de inversiones importantes. Dijó que la discusión del contrato colectivo, prevista para ayer, fue suspendida por el apagón.

Aeropuerto en penumbra. En dos oportunidades hubo corte eléctrico en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Uno fue a las 9:00 am y el otro a la 1:00 pm. En ambos casos se prolongó por más de una hora. Y aunque en la cuenta oficial del terminal en Twitter se asegura que las operaciones aéreas no se vieron afectadas por el apagón, empleados de las aerolíneas y pasajeros señalan lo contrario.

“Las plantas de emergencia no se activaron y hubo colapso en taquillas y pasillos. El vuelo a Santo Domingo de la línea Laser, previsto para las 12:30 pm, salió pasadas las 4:00 pm. Los vuelos a Miami salieron también con retraso. El de las 2:00 pm partió a las 6:00 pm, mientras que el de las 6:00 pm fue reprogramado para las 10:00 pm. “Todos los vuelos se retrasaron, al menos, hasta cuatro horas. Después que se normaliza el servicio hay que esperar hasta una hora más para que se activen los sistemas de cada aerolínea”, informó una tripulante de cabina de la empresa.

“Estuvimos parados en migración cerca de una hora; no tenía señal telefónica ni de Internet”, dijo a la AFP Estefanía Freire, quien esperaba en el aeropuerto para tomar un vuelo internacional.

En Conviasa los vuelos nacionales con destino Porlamar, Maturín, Las Piedras y La Fría salieron hasta con dos horas de retraso. “Cada vez que hay falla eléctrica se aplica un plan operativo y se procede al cierre de todos los accesos. Nadie entra ni sale a plataforma y zona de tráfico”, afirmó un empleado de seguridad de la aerolínea. Los vuelos de Avior, Venezolana, Estelar y Rutaca también se retrasaron.