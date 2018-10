Centro Comercial El Valle quedó sin luz por avería en tablero de control

Este martes el diputado José Guerra informó en Twitter que el centro comercial El Valle, ubicado en el municipio Libertador, Caracas, se encuentra sin electricidad por una falla en el tablero de control.

Los trabajadores de Corpoelec informaron que no cuentan con los repuestos necesarios para reparar la avería. Se desconoce por cuánto tiempo perdurará la situación.

“El centro comercial El Valle, en la parroquia El Valle, sin electricidad. Hay una avería mayor que no puede ser reparada por los trabajadores de Corpoelec porque no cuentan con los repuestos para reparar el tablero de control”, reportó Guerra.

#30Oct. 9.35 am el Centro Comercial El Valle en la parroquia El Valle, sin electricidad. Una avería mayor que no puede ser reparada por trabajadores de @CORPOELECinfo porque los no cuentan con los repuestos para reparar el tablero del Centro Comercial.