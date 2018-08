Avería dejó por dos horas sin electricidad a Caracas

Caracas y zonas aledañas se quedaron sin electricidad por aproximadamente dos horas. A las 2:00 pm empezaron los reportes por Twitter: vecinos de Filas de Mariche, San José de Cotiza, La Castellana, Altamira, Terrazas del Ávila, El Rosal, Chacao, Los Ruices, Candelaria, Boleíta, Las Mercedes, Los Palos Grandes, Sabana Grande, Plaza Venezuela, La Florida, San Bernardino, Santa Eduvigis, Bello Monte, Petare y Macaracuay hicieron sentir su reclamo.

Poco después se sumaron habitantes de Vargas, donde resultaron afectados Catia La Mar, Urimare, Carlos Soublette, Maiquetía y La Guaira; los Altos Mirandinos, con reportes de San Antonio de los Altos, Carrizal y Los Teques, y Guarenas y Guatire. En algunas zonas de Aragua también reportaron fallas eléctricas. Igual hubo cortes en Porlamar, Pampatar y La Asunción, en Nueva Esparta.

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, indicó que la falla se debió al seccionamiento de una línea de la torre 969, a 73 kilómetros de Santa Teresa. Dijo que la interrupción duró aproximadamente 37 minutos.

El ingeniero José Gregorio Aguilar, especialista en sistemas eléctricos, explicó que las fallas ocurren porque el sistema eléctrico está muy débil y posiblemente se esté operando con los equipos al límite. “Se acumulan los errores, se pierde maniobrabilidad y nos dicen las cosas como no son. El gobierno no es transparente, maquilla u oculta información”, señaló.

Explicó que en estos meses aumenta el requerimiento eléctrico por el incremento de la temperatura. “Caracas requiere 1.600 o 1.700 Mw y más de la mitad es suplida por el Guri, lo que hace que la interconexión llegue al límite. Estos apagones van a ocurrir de nuevo porque Corpoelec no hace las correcciones debidas para evitarlos”.

Los usuarios del Metro de Caracas fueron desalojados. La ciudad se vio abrumada por el repentino flujo de ciudadanos, lo que hizo que el servicio de transporte superficial colapsara.

Alberto Vivas, vicepresidente de la ONG Familia Metro, informó que cuando suceden esos eventos debe desalojarse a los usuarios inmediatamente, puesto que cuentan con un lapso de 30 minutos, que es lo que duran las baterías en estaciones y trenes. “Las estaciones cuentan con plantas de gasoil, que son lentas en iniciar, y además no proporcionan la electricidad suficiente para que el sistema se mantenga funcionando, no hay forma”, expresó.

Indicó que para que la interrupción del servicio haya sido en todas las líneas, debió haber un corte general en toda la ciudad.

El Metro de Los Teques también paralizó su servicio. Asimismo, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar se quedó sin luz.

Transmisión debilitada

El experto eléctrico José Gregorio Aguilar señala que la transmisión para auxiliar Caracas está muy debilitada. Destacó que la subestación Santa Teresa tenía capacidad para 1.350 Mw, pero ha perdido 900 Mw, que Tacoa no produce nada y Planta Centro falla mucho. “El sistema eléctrico tiene bandas de control que no se están respetando; por eso estos eventos son de esta magnitud, extendiéndose a otras entidades, lo que no debiera ocurrir”, dijo.