Aseguran que hay pocas gandolas para el suministro de gasolina

Desde El Marqués y a lo largo de la avenida Francisco de Miranda, Saúl Garay pasó por cuatro gasolineras que estaban cerradas. Por fin encontró una abierta a la altura de La Castellana, donde esperó más de media hora para llenar el tanque de su vehículo. No menos de 25 conductores aguardaban para llegar a los surtidores. “Esta cola es por escasez, no por demanda”, aseveró Garay.

Ayer varias bombas en Caracas y en el interior del país estuvieron colapsadas por largas colas de automóviles, pues las fallas en el suministro del combustible hicieron que muchas estaciones se mantuvieran cerradas.

En una gasolinera ubicada en La Castellana el empleado afirmó que hay pocos vehículos pesados para abastecer y cubrir la demanda. “Las gandolas no están surtiendo como deberían. No tienen repuestos ni cauchos”, aseguró. Otro trabajador, en una estación en El Cafetal, aseguró que no hay suficientes carros para trasladar el combustible. “Un solo chofer tiene que hacer varios viajes desde el llenado en Guatire para surtir las bombas en Caracas”, relató.

“El viernes llegó una gandola, pero el conductor dijo que no venía más hasta nuevo aviso”, indicó el bombero de una estación de servicio situada en la avenida Los Ilustres. Katherine Vielma llevaba más de media hora en la fila y todavía no había llegado a la isla de la bomba. “Esta cola está suave, porque las gasolineras en La Bandera, Coche y en Fuerte Tiuna están full”, señaló.

De acuerdo con Iván Freites, secretario de la Futpv, el desabastecimiento de gasolina es de 80% en todo el país. Sin embargo, el contralor designado por la ANC, Elvis Amoroso, luego de recorrer el llenadero de Yagua, ubicado en el municipio Guacara en Carabobo, aseguró que hay suficiente combustible. “Muchos dueños de estaciones de servicio no tienen todas las islas de distribución de gasolina funcionando y vamos a pedir que les revoquen la concesión a esos señores que están atropellando a todos los venezolanos”.

En un comunicado, los concesionarios rechazan las declaraciones del funcionario y aseguran que las gasolineras han sido seriamente afectadas por la irregularidad del suministro. “Aun cuando atravesamos por la peor crisis de flujo de caja en nuestra historia, nosotros hemos mantenido abiertos los expendios por esa vocación de servicio que llevamos dentro”, afirman.

Mientras tanto, el nuevo precio del combustible sigue siendo una gran interrogante.