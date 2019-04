Apagón redujo a 10% la conectividad a Internet en Venezuela

La conectividad a Internet en Venezuela se redujo a 10% luego de que registrara un nuevo apagón este martes aproximadamente a las 11:20 pm.

La información fue dada a conocer por el observatorio de Internet NetBloks.org, que señaló que el hecho se produjo una semana después de que se recuperara el servicio.

Por medio de Twitter, señaló que casi todos los estados del país resultaron gravemente afectados por la falla de suministro eléctrico.

De la misma forma, compartieron una imagen en la que detallan la disponibilidad y el impacto del apagón por estado.

Ciudadanos reportaron en las redes sociales que los estados afectados por la falla eléctrica fueron Táchira, Trujillo, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Vargas, Zulia, Miranda, Distrito Capital, Barinas, Sucre, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy.