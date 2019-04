Algunas zonas del estado Zulia tienen ocho días sin luz

Habitantes de varias zonas del estado Zulia denunciaron este lunes que tienen una semana sin servicio de energía eléctrica.

Usuarios de Twitter informaron que algunas de las localidades afectadas son Catatumbo, el municipio Francisco Javier Pulgar, Machìques y Ciudad Ojeda."Ocho días sin luz, desde el lunes 25 a la 1:35 pm", escribió una mujer.

El lunes 25 de marzo se registró el segundo apagón a nivel nacional del mes. La primera falla nacional de luz fue el 7 de marzo y duró más de 100 horas.

Ante la falta de luz, las fallas en el suministro de agua se ha intensificado. Durante la noche del domingo en diversos estados de país se registraron protestas para exigir el restablecimiento de ambos servicios a la brevedad.

El guayabo catatumbo zulia 8 dias sin luz desde el lunes 25 a la 1.35 pm sin luz y no ha llegado

Porfavor activa ya el artículo 187 pedimos intervención ya!! no es justo por lo q estamos pasando. El Zulia lleva 8 días sin luz esto es inhumano.

No tenemos los luz en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia hoy cumplimos 8 días

Zulia no lo nombras no porque tengamos luz sino porque más nunca volvió, tenemos hoy ocho días con solo 22 horas con luz y no continuas, somos resistencia.