Seis personas heridas tras descarrilarse montaña rusa en EE UU

Seis personas resultaron heridas tras una falla mecánica en la montaña rusa en la cual estaban montados en la localidad de Daytona Beach al noreste de Florida (Estados Unidos).

Dos de los heridos se encuentran en gravedad fueron trasladadas de emergencia al Hospital Halifax Health. Los demás fueron rescatados de los vagones por los bomberos de la localidad.

El suceso ocurrió la noche de este jueves cuando, por causas todavía desconocidas, se produjo un fallo mecánico en la atracción y descarriló el carrusel de la feria instalada en el paseo marítimo de la ciudad costera.

Los bomberos utilizaron escaleras y equipo de rescate especializado para llegar hasta las diez personas que quedaron atrapadas en los vagones de la montaña rusa..

DB Firefighters working as fast as they can to rescue 2 riders that are in a dangling rollercoaster car pic.twitter.com/v0UrChJdHC