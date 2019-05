Scott: Lo de Venezuela es un genocidio, hay que considerar opción militar

Rick Scott, senador estadounidense, señaló este jueves que los hechos violentos que se han suscitado en Venezuela en los últimos días son responsabilidad de Nicolás Maduro y las catálogo como genocidio.

"Esto es un genocidio. Nicolás Maduro está matando intencionalmente a sus ciudadanos. Creo que es tiempo de que Estados Unidos considere la opción militares y que cualquier democracia en el mundo intervenga de alguna forma para decirle basta a este genocidio", dijo Scott en una entrevista para Fox News.

Destacó la participación de Rusia y de China en las acciones militares y en la repercusión que tendrán dichos movimientos en el resto del continente si no son atendidas.

"Más alla de lo que queremos hacer debemos basarnos en la realidad. Si Maduro no se aparta y los actores como Rusia y China continúan ejerciendo acciones militares, los que sufrirán las consecuencias serán los países vecinos y eventualmente el resto del continente. Si Maduro no se aparta, tendremos una Siria en América", aseveró.

Scott se ha pronunciado anteriormente con respecto a los hechos que se han generado en el país en los últimos días. Mostró su apoyo ante la participación de los ciudadanos en las protestas convocadas por el presidente interino Juan Guaidó.

"This is genocide." @SenRickScott says it's time for military intervention in Venezuela. pic.twitter.com/r42ktMgljQ