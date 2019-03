Scott: No podemos dejar que China domine la economía al apoyar a Maduro

Rick Scott, senador de Estados Unidos por el estado de la Florida, aseguró que no puede permitir que China intente controlar la economía mientras ofrece su apoyo a Nicolás Maduro.

"No podemos dejar que China continúe en su misión de dominar la economía mundial mientras apoya a Maduro", dijo Scott en una entrevista.

Este miércoles, el senador estadounidense calificó como un hecho inaceptable que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuviera al periodista estadounidense Cody Weddle.

"Totalmente inaceptable para Nicolás Maduro y sus matones a detener a Cody Weddle por informar sobre el regreso exitoso del legítimo presidente venezolano Juan Guaidó", escribió Scott en Twitter.

I want to thank @POTUS & @USTradeRep for standing up to the government of China.



We cannot let China continue on their mission to dominate the global economy while supporting @NicolasMaduro in Venezuela. Here's a clip of my interview on @SquawkCNBC: pic.twitter.com/EOBqFNZrbW