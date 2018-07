Trabajadores de la salud realizaron asamblea en el Clínico Universitario

Trabajadores del sector salud pertenecientes al Hospital Universitario de Caracas (HUC) realizaron una asamblea general este martes con motivo de las dos semanas en las que se mantuvieron en protestas.

En la reunión participó Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Margot Monasterios, representante de los trabajadores del HUC y Ana rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital.

Señalaron que de no recibir respuetas por parte del ministro de Salud organizarán la gran toma del Palacio de Miraflores para el jueves.

Aseguran que seguirán organizados luchando por sus reivindicaciones salariales.

Pablo Zambrano ( @pzl17 ), secretario general de Fetrasalud: No podemos perder la dignidad, esta es una lucha que debe ser organizada con dirección. El día que vamos al ministerio vamos todos, no puede ir el clínico con 50 personas #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/0sKl15hm4C

Margot Monasterios, representante de los trabajadores del HUC: Sigamos en la lucha, no vamos a dejar que a nosotros nos quiten la dignidad. Nosotros tenemos que luchar por las reivindicaciones del trabajador, por ese beneficio que debemos tener todos #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/2oCttSJjpF

Ana rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital: Aquí la única agenda es que tenemos que centrarnos, no estamos aceptando esas tablas salariales #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/In6rwD51oG

Ana rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeros del Distrito Capital: Si el Ministro de Salud no nos recibe, para el jueves, vamos a organizar la gran toma del Palacio de Miraflores #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/gEUAhxlsGB

Pablo Zambrano (@pzl17): Compañeros, organizaditos, no dejemos contaminarnos. Nuestra lucha no es poder, no queremos confrontación con el gobierno, la lucha de nosotros es reivindicativa. Cada vez que maduro nos aumenta, da ganas de llorar #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/lgRWWadaZD