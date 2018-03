“No recibo tratamiento para ninguna de las dos enfermedades”

Aracelis Turmero es una madre venezolana en situación de pobreza que padece cáncer y tuberculosis.

La paciente vive en Petare y no recibe tratamiento para ninguna de las dos enfermedades. “Para el cáncer no hay quimios y para la tuberculosis no hay pastillas”, dijo a la agencia VOA.

Turmero es madre soltera y sustento de su hogar. “Es difícil conseguir comida para todos y eso produce que mi cuerpo sienta dolor, sienta angustia, no duerma”.