Reafirmaron decreto de emergencia en hospital Luis Ortega de Porlamar

Médicos, enfermeras y bioanalistas reafirmaron el estado de emergencia del hospital Luis Ortega de Porlamar, principal recinto de salud del estado Nueva Esparta.

Franklin Cortez, presidente de Sociedad Médica del hospital, indicó que se realizó una asamblea confirmar el deterioro que decretaron el año pasado dentro del nosocomio debido a las malas condiciones laborales y en las que deben brindar atención a los pacientes.

“Un año después no hemos sido escuchados por las autoridades, sino que las condiciones son peores. Ya no es que los equipos necesitan mantenimiento, es que están dañados. Ya no hay posibilidad de dar una atención mediana, sino que no hay cómo darla”, manifestó Cortez.

