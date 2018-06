El País: El seno enfermo que revela la crisis humanitaria en Venezuela

Elizabeth Salazar se convirtió en embajadora de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela. La mujer de 64 años mostró durante una protesta en el Ministerio de Salud el deterioro en su seno producto de un cáncer que no ha sido tratado, reseñó El País de España.

“Alguien tiene que entender lo que significa pasar por lo que estoy pasando yo y miles de venezolanos, lo que es ir a un hospital y que no te den esperanza, que te digan que debes recibir un tratamiento, pero que no lo hay Venezuela. Me están desahuciando y yo no quiero morirme”, lamentó Salazar.

El cáncer ductal tipo tres puede ser curado, pero debido a la escasez de medicamentos e insumos Elizabeth podría tener pocas posibilidades de sobrevivir.

La mujer no fue atendida por los funcionarios del Ministerio de Salud cuando exigió las medicinas necesarias para su tratamiento.

