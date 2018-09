Pacientes renales reciben diálisis solo una hora y media en Maracaibo

Pacientes renales recibieron este jueves el tratamiento de diálisis solo durante dos horas en el Centro de Diálisis de Occidente, en Maracaibo (Zulia).

"No solo es que no hay agua o que a veces no hay luz, es que los dializan poco tiempo. El lapso debe ser de cuatro horas, pero a los de esta mañana los dializaron solo una hora y media", comentó Alfredo Prieto, familiar de un enfermo renal, así lo reseñó El Pitazo.

La hija de un paciente indicó que al recibir solo dos horas del tratamiento los enfermos renales se ahogan. Debido a que no salen todas las toxinas del organismo.

"No nos queremos morir", expresaron los pacientes preocupados y nerviosos.

Los parientes comentaron que en algunos casos les envian camiones de agua, mientras salen a protestar a la calle por falta de servicios del suministro de agua y luz. Igualmente, informaron que al mediodía los pacientes del segundo y tercer turno no iban a ser atendidos por falta de agua en el centro de salud.

Leer más en El Pitazo