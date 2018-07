Pacientes de diálisis fueron afectados por apagones en La Guaira

Los pacientes de diálisis del Seguro Social (IVSS) de la Guaira, estado Vargas, tuvieron que realizarse tratamientos durante la madrugada de la pasada semana por las fallas eléctricas registradas en la ciudad.

José Leal, quien recibe hemodiálisis en el centro de salud, aseguró que las diálisis se hicieron desde las 6:00 pm hasta las 4:00 am del siguiente día, reseñó La Verdad de Vargas.

“A mí me tocó (el tratamiento) a las 3:30 am. Pude movilizarme porque mi hija me gestionó un transporte”, afirmó Leal tras explicar que muchos otros dializados tuvieron que amanecer fuera de emergencia para trasladarse a sus hogares.

