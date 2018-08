Familiares de pacientes, en el Hospital Central de Barquisimeto, denunciaron que deben llevar los medicamentos para poder ser atendidos.

"La doctora me dijo que no podía hacerme una tomografía ni una ematología completa porque no tienen recursos para hacer examenes", dijo una paciente.

Las personas aseguran que deben elegir entre comprar la comida o las medicinas.

"Mi hija se ha sentido mal porque no ha tenido el tratamiento. No tengo antibióticos", indicó la madre de una bebé recién nacida.