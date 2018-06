Pablo Zambrano: “El ministro de salud se tiene que poner a trabajar”

El secretario de Fetrasalud, Pablo Zambrano, aseguró que las declaraciones del ministro de la Salud, Luis López, son una amenaza, debido a que lo acusó de planificar las protestas del sector salud. “Cuando te metan los ganchos no te quejes”, expresó el ministro en un programa radial.

“El ministro lo que quiere es huir hacia adelante con este tipo de amenazas. Defender el derecho a la salud y a la vida no es un delito, todo el pueblo venezolano conoce la realidad que padece nuestro sistema de salud", manifestó Zambrano en exclusiva para El Nacional Web.

El sindicalista destacó que con la gestión del actual ministro se ha agravado aún más la crisis y se ha manifestado casos de enfermedades que ya estaban erradicadas como: poliomielitis, difteria y sarampión.

El sector salud se enfrenta a la falta de medicamentos, equipos médicos, infraestructura, ambulancias y los hospitales están inmersos en una crisis profunda, debido a que los recursos otorgados no son suficientes para cubrir la demanda.

Zambrano aseguró que a los pacientes no se les está dando la alimentación adecuada acorde a las patologías que padecen, lo que no permite una recuperación óptima. "Los hospitales no cuentan con recursos porque no envían la cantidad suficiente a los centros de salud y este es el problema de fondo al cual se tiene que enfocar el ministro", dijo.

“Esta amenaza que nos ha hecho el ministro nosotros la llevaremos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en los próximos días vendrá a Venezuela, en una comisión de encuesta precisamente por este tipo de acciones de intimidaciones. Los casos que está atendiendo la OIT corresponden a que en Venezuela no hay un salario digno que alcance para cubrir la necesidades básicas”, aseveró.

Zambrano exhortó a Tarek Wiliam Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), a investigar las muertes por falta de medicamentos debido a que el gobierno venezolano, representado en el ministerio de salud, son los únicos responsables de garantizar el acceso a los fármacos.

“Este es un ministro que no dialoga, los pacientes de alto riesgo fueron a entregar un documento al ministerio de salud y nadie bajó a atenderlos. ¿Qué le cuesta a un ministro designar a un funcionario, director, viceministro a recibir un documento que era lo que exigían los pacientes?, cada quien busca su mecanismo de defensa ellos están exigiendo medicamentos y el estado no los está proporcionado”, declaró el secretario.

Zambrano aseguró que no tiene ningún problema con el ministro de Salud a menos que tenga relación con el sector. Resaltó que ese tipo de amenazas no conlleva a nada y añadió que los trabajadores, pacientes y médicos no dejarán de protestar su derecho a la salud. "Abóquese a trabajar y a no tener indolencia".