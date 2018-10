Nutricionista Marianella Herrera ganó premio Oustanding Dietitian 2018

La nutricionista venezolana Marianella Herrera Cuenca ganó el premioOutstanding Dietitian of the Year 2018, en la ciudad de Washington este lunes, que otorga la filial internacional Academy of Nutrition and Dietetics.

Herrera Cuenca es investigadora y profesora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) de la Universidad Central de Venezuela y fue presidenta de American Overseas Dietetic Association (filial internacional de Academy of Nutrition and Dietetics).

La nutricionista y profesora ha realizado diversos trabajos e investigaciones sobre la crisis alimenticia en Venezuela y los problemas que puede acarrear para los niños la escasez de alimentos en el país.