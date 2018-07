Mujeres venezolanas no pueden costear los anticonceptivos orales

Una caja de anticonceptivos cuesta entre 8.000.000 y 10.000.000 de bolívares a Anyeimar Requena, que debe tomarlos para regular su menstruación y la producción de tumores benignos, se le hace imposible adquirir las pastillas en las farmacias.

"Tengo seis meses que no tomo pastillas anticonceptivas porque no puedo pagarlas. Ya debo consultarle a mi ginecólogo por otro método para sustituir”, indicó a El Pitazo.

La Federación Farmacéutica de Venezuela indicó en 2016 en Venezuela había 90% de desabastecimiento de anticonceptivos orales.

Requena no es la única venezolana que padece de la falta de las pastillas. Cerca de 73% de las ciudadanas no consiguió anticonceptivos desde junio de 2016 hasta junio de 2017 y 27% de las mujeres consiguieron el medicamento, pero no pudieron pagarlo por el alto precio.

