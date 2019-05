Mujer de 19 años de edad murió en Vargas por presunta negligencia médica

Roickmar González, de 19 años de edad, murió el 21 de mayo en el hospital Doctor José María Vargas de La Guaira, estado Vargas, durante sus labores de parto. Familiares denunciaron que la joven falleció por presunta negligencia médica.

Uno deellos dijo a La Verdad de Vargas que el personal médico solicitó insumos para ingresarla y que luego de haber conseguido todos los medicamentos le negaron atención.

"Este médico solicitó insumos porque supuestamente no había. A las 10:30 am del martes ya teníamos todo lo que había solicitado para que la internara, y aun así no lo hizo. El médico decía que no, que más tarde, que aguantara más. Así la tuvo todo el día afuera del Seguro”, deñaló uno de los familiares. Agregó que la causa de muerte de la mujer fue embolismo amniótico.

Los parientes exigieron justicia a las autoridades regionales.

Con información de La Verdad de Vargas