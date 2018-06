El ministerio desatendió reclamos de pacientes crónicos

Enfermos crónicos, personas con discapacidad y activistas defensores de los derechos humanos protestaron en las afueras del Ministerio de Salud para exigir la reactivación del Programa de Trasplantes y el suministro de medicamentos e insumos médicos.

Luego de permanecer durante más de una hora a las puertas de la sede, en la plaza Caracas, una comisión de representantes de Codevida y Prepara Familia, entre otras ONG, logró entrar en el ministerio. No obstante, en vano esperó media hora porque ningún funcionario fue a recibir el documento con sus demandas.

“Esa es la importancia que el ministerio le da a la salud, no bajaron a atendernos. Es una falta de respeto al pueblo venezolano. La gente se está muriendo. Es una burla por parte del gobierno”, expresó Francisco Valencia, director de Codevida.

Los manifestantes, que portaban pancartas, enfurecidos gritaron consignas y reclamos ante la falta de atención por parte de las autoridades.

En el lugar también se presentaron personas en sillas de ruedas, que desde las 5:00 am pedían pañales para adultos.

5.000 enfermos renales esperan por trasplantes desde hace un año y 3.500 pacientes trasplantados sufren por la escasez de inmunosuprerores; es una situación que ha causado 75 rechazos de órganos y 6 personas fallecidas en el primer trimestre del año.

“Me ha costado bastante conseguir los fármacos porque simplemente el IVSS no los abastece todos, y los que me corresponden no los consigo”, manifestó Melky Valera, paciente trasplantada hace siete años.

“La esposa de un señor que falleció, me donó sus medicinas, gracias a eso he podido continuar mi tratamiento”, agregó.

Pacientes oncológicos también se unieron a la protesta. Elizabeth Salazar fue diagnosticada con cáncer de mama metastásico hace 8 meses, desde entonces no ha podido realizarse ninguno de los 10 ciclos de quimioterapia que le corresponden en su tratamiento.

“Nos dicen que no existen en el país las medicinas para tratar a las personas en su ciclo de quimioterapia. Para ellos, la quimioterapia no existe”, manifestó Salazar, quien luego se levantó la camisa para mostrar el estado de destrozo de su seno por la evolución de la enfermedad.

El esposo de Salazar, Luis Escobar, presidente de la Fundación para la Garantía, Prevención y Defensa de Derechos Humanos, señaló que se les ha hecho imposible obtener los medicamentos.

“Desde hace meses hemos mendigado fármacos en las farmacias del IVSS. El cáncer no espera, el cáncer camina y destruye a las personas”.

Exigencias al ministerio

Las organizaciones Codevida, Prepara Familia y Amigos Trasplantados de Venezuela emitieron un comunicado en el cual plantean las demandas del sector. Exigieron al Ministerio de Salud adoptar medidas para reactivar el Programa de Trasplantes, garantizar el suministro constante de medicamentos de alto costo, reactivos y demás insumos médicos. Además, demandaron el mantenimiento de las máquinas y de los equipos en los centros de atención pública, para cumplir con los debidos tratamientos de los pacientes.

En el documento también instaron al gobierno a cumplir con las medidas de amparo que dictó la CIDH a favor de los 27 niños del área de Nefrología en el J. M. de los Ríos, que hasta ahora no han sido acatadas.

El texto además plantea al ente gubernamental un cronograma de cumplimiento de las exigencias.