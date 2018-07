Locatel ofrece maneras creativas para que los niños coman vegetales

Locatel brinda a continuación tips para que los niños aprendan a comer vegetales. Con motivo de la celebración del día del niño, la marca brinda cuatro maneras divertidas de inculcarle este hábito a los más pequeños.

Una de las mejores maneras para que los niños comiencen a comer vegetales es que vean a sus padres comerlos con regularidad, pues a los niños les gusta imitar y esta es una manera de conseguir la ingesta regular.

El secreto está en la presentación que se da a los vegetales, en la perseverancia y paciencia que tengan los padres; la creatividad juega un papel fundamental para hacer de los vegetales un complemento divertido al plato principal.

1. Garantizar que antes de negarse prueben los alimentos. Se les debe enseñar que si no han probado algo no pueden afirmar si les gusta o no. Mientras más saboreen la comida, se sentirán más cómodos.

2. Realizar presentaciones divertidas. Los niños se guían principalmente por cómo es la apariencia de la comida; si el padre es creativo (cortando las verduras en figuras pequeñas, con formas que al niño le gusten o con nombres bonitos) el interés de su hijo por comer será mayor.

3. Acompañante en la cocina. A muchos niños les gusta involucrarse en la cocina con mamá o papá, si lo aprovecha como ayudante y el niño observa lo que va comer, se entusiasmará y sentirá que está comiendo lo que ha preparado.

4. Día de compras con los niños. Así como se recomienda incluirlos en la cocina, también sería ideal llevarlos a realizar el mercado. En el lugar se les puede enseñar acerca de las frutas, verduras y vegetales y explicarles cómo ayuda cada uno a su crecimiento, además permitir que se asocien con sus olores, texturas y colores.

Además de estos tips, Locatel estará realizando a lo largo del mes de julio jornadas de salud a nivel nacional, donde realizarán mediciones de masa corporal. Para más información acerca de estas jornadas pueden visitar la página www.locatel.com.ve.

Con información de nota de prensa.