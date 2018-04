Iniciaron ciclo de conferencias para “respirar y degustar”

Respira Libre, centro de otorrinolaringología y cirugía láser, ideó el ciclo de conversatorios Respirar y degustar los aromas, cuyo segundo encuentro se realizó el pasado 21 de marzo y estuvo dedicado a la degustación y la mejor apreciación del café.

La actividad contó con las ponencias de Sajidxa Mariño, otorrinolaringóloga pionera en la técnica de láser diodo; Jannina Poján, barista certificada del Specialty Cofee Association y directora de la Escuela Venezolana del Café, y la participación de Sander Koenen, maestro chocolatero creador de Sander Chocolatier.

“Al tener una buena respiración y un olfato con la calidad adecuada pueden percibirse mejor los aromas del café”, explicó Mariño, quien también es especialista en cirugía endoscópica de la nariz y senos paranasales.

Jannina Poján, por su parte, destacó que el grano venezolano tiene características cítricas y frutales que lo distinguen como único en el mundo.

“No es igual la fragancia que desprende un grano recién molido, al aroma que resulta cuando se agrega agua a la temperatura adecuada entre 90 a 95 ºC. La molienda dependerá del tipo de grano de café, el tamaño y tostado que tenga”, indicó.

Respecto a si se debe agregar o no azúcar al café, Poján afrimó que “un buen café no necesita azúcar y un mal café no la merece”.

“La persona no va a apreciarlo, porque al activar el área dulce en la lengua queda impregnada y pierde toda capacidad, además de que no se volatizan los aromas, no llegan a la mucosa nasal y la persona no aprecia en su totalidad el café que está degustando”, explicó la especialista Mariño.

Dado lo importante que es para los catadores y sommeliers mantener un sistema respiratorio saludable, Mariño también informó que en Respira Libre comenzaron a realizar un ciclo de conferencias para apoyar el emprendimiento venezolano y la educación de la salud, estableciendo alianzas con emprendedores como la Escuela Venezolana del Café y Sander Chocolatier, cuyas materias primas son café y cacao nacional.

“Afianzamos la educación y reiteramos la importancia de conocer la fisiología en el degustar, para apreciar una buena bebida o comida con una grata compañía y sumar más recuerdos de momentos con calidad de vida”, aseguró.

El próximo martes 17 de abril, a las 6:00 p.m, se realizará en Trasnocho Lounge de Paseo Las Mercedes el conversatorio Respirar y degustar los aromas del ron y chocolate. El evento estará abierto para el público general. Para más información:

Twitter / Instagram / YouTube: @respiralibre

Facebook: Otorrino Dra. Sajidxa Mariño

Teléfonos: 0412.235.79.09; 0212.977.43.72

Con información de nota de prensa.