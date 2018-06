Habitantes de 25 de Marzo decepcionados por jornada de salud sin medicinas

Habitantes del sector 25 de marzo en San Félix no recibieron los medicamentos que esperaban y sólo se les dio una revisión médica en jornada de salud en maternidad Negra Hipólita en Ciudad Guayana.

Nelly Guerrero acudió con su hija, paciente hematológica. Se decepcionó cuando le dijeron que la niña no recibiría medicamento, asi lo reseñó el Correo del Caroní.

“Esta jornada es una mentira, no hay medicamentos ni para los niños. Yo vengo es para buscarle la medicina a mi hija que no se la consigo y acá hacen una jornada y no hay nada”, denunció.

Héctor Bellorín, trabajador de Recursos Humanos en la Maternidad Negra Hipólita, admitió no contar con suficientes insumos para atender a toda la demanda poblacional. La jornada ofrecía vacunación de pentavalente y polio y un servicio de pediatría cuya única medicación era contra la fiebre.

Con información de Correo del Caroní.