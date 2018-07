Gremios: Los derechos no se mendigan, se exigen

Representantes del sector salud que fueron apoyados por profesores universitarios de la UCV y vecinos de la zona, marcharon desde la avenida Victoria, en el municipio Libertador, hasta el Hospital Clínico Universitario, en una protesta unificada para exigir salarios acordes con el costo de la canasta alimentaria.

“Lo único que le pedimos al gobierno es que gobierne. No es posible que quienes trabajamos en el área ganemos menos de 1 dólar”, expresó Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, quien hizo un llamado al resto de los sectores de la sociedad civil. “El pueblo tiene que unirse a estas demandas”.

Además informó que en Fetrasalud, junto con representaciones de otras áreas del sector, están evaluando convocar a una gran marcha nacional, pero no precisó la fecha de cuándo se realizará.

A las 9:00 am, cuando la multitudinaria manifestación recorría la avenida Victoria, personas de la tercera edad, en una larga cola, exigían el pago de su pensión que no podían obtener porque los bancos no tenían suficiente efectivo, dijeron.

El gremio de enfermería, que hoy cumple 25 días en paro indefinido de sus actividades en los hospitales del país, reafirmó su postura de protesta. “Estamos en la calle y seguiremos en la calle. Los derechos no se mendigan, se exigen”, manifestó Ana Rosario Contreras, presidente del colegio que las agrupa. La profesional señaló que no han sido atendidas por el Ministerio de Salud, a pesar del reclamo que han mantenido desde el 25 de junio.

En representación de los educadores, Gregorio Alfonso, secretario de la Asociación de Profesores de la UCV, alertó que la migración motivada por la crisis, tanto de docentes como de alumnos, pone en riesgo el funcionamiento de la institución universitaria. “No sabemos si para noviembre podremos abrir esta histórica universidad de casi 300 años”, expresó. Añadió que solo la mitad de los cursantes concluye gran parte de las materias inscritas.

En esto coincidió la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, quien expresó preocupación por la grave situación de las casas de estudio producto de la diáspora masiva. “De 48.000 alumnos tenemos un éxodo de 30%, hemos perdido una masa estudiantil importante. Entre los que hacen vida en los 4-6 años de carrera, se reporta 30% de ausentismo. Nuestra pregunta es qué va a pasar en septiembre, cuando regresemos de las vacaciones”, expresó en una entrevista reciente.

En la nutrida protesta del sector salud, profesionales de la medicina y personal de enfermería tomaban las vías de la autopista en las adyacencias del Hospital Periférico de Catia. El gremio informó que hoy se realizará la segunda asamblea interhospitalaria en Hospital El Algodonal.

Pasadas las 11:00 am, los manifestantes trasladaron la protesta a la entrada Tamanaco de la UCV. “Señor presidente, a usted lo invitamos a que viva un mes con el sueldo que ganamos”, gritaban al unísono mientras caminaban. La actividad concluyó con la entonación del Himno Nacional, un canto que estuvo acompañado por una ondeante bandera tricolor que sujetaba uno de los asistentes.