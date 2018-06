Freddy Ceballos: Crisis del país se está pagando con vidas

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), se pronunció este martes en sobre la falta de medicinas que atraviesa el país y expresó que este problema "lamentablemente se está pagando con vida".

"No sucede nada, seguimos con los mismos problemas, no hay medicamentos, los pacientes con VIH no tienen cómo medicarse", dijo a El Nacional Web, durante la protesta en el Ministerio de la Salud.

Ceballos no descartó que, ante esta situación, deban ir a Miraflores a manifestar. "Yo creo que vamos a tener que ir a Miraflores. Yo creo que el presidente va a tener que dar la cara, va a tener que enfrentar a todos los pacientes".

En consecuencia, reiteró la necesidad de abrir un canal humanitario en el país para que cesen las muertes de los pacientes y aseguró que el actual gobierno "no se ha tomado en serio el tema de la salud".

"La parte política prevalece sobre la parte social y por eso es que estamos tan mal", agregó.

Por otra parte, Ceballos habló sobre el declive del sector farmacéutico en el país. "Se está perdiendo prácticamente la disponibilidad y el acceso de los medicamentos en este país y tampoco sucede nada", afirmó.

Finalmente, Ceballos hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que se reúna con el sector salud y con los pacientes.