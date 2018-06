Esposo de Elizabeth Salazar: “No queremos salir de Venezuela”

Luis Escobar, esposo de Elizabeth Salazar, la paciente con cáncer de mama que mostró su seno afectado producto de la falta de tratamiento, aseguró que gracias a la visibilizarían del caso han obtenido ayuda, pero rechazan la opción de ser atendida fuera de Venezuela.

“Mi esposa tuvo la suerte de ser visibilizada y nos han llegado muchas donaciones, muchos ofrecimientos para irnos a otros países a tratarla. No, no queremos salir de Venezuela. La lucha es aquí en Venezuela, no solo por mi esposa, sino por todos los pacientes oncológicos”, explicó.

Agregó que para movilizarse deben utilizar distintos métodos de transporte incómodos y poco convencionales para cumplir con las consultas y los tratamientos.

"Tenemos que montarnos en ferrocarril desde Charallave con las implicaciones que eso trae. Además tenemos que trasladarnos en ‘perreras’ por los problemas en el transporte público", aseveró durante una protesta en el Hospital Padre Machado, ubicado en el Cementerio.

Escobar dijo que tienen planificado crear una fundación llamada Funda Eliza para recibir donativos para pacientes oncológicos. “Queremos ayudar a los enfermos de cáncer de este país, pero el gobierno tiene que ayudarnos. Solos no podemos, solos es imposible”, aseveró.