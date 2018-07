Emergencias del Hospital Vargas solo atiende urgencias

La sala de emergencias del Hospital Vargas de Caracas solo atiende a los pacientes que ingresen por emergencias debido a las condiciones de deterioro en las que se encuentra en centro de salud.

"Paro médico indefinido. No hay laboratorios, no hay rayos x y no hay camas disponibles,", dicen papeles pegados a una de las puertas, indicó Keenami Pallarés, periodista de El Nacional Web.

En el área de pediatría del centro médico no hay terapia intensiva para atender a los niños y una sola enfermera atiende a los pacientes que se encuentran hospitalizados.

El sector salud ha realizado constantes manifestaciones para exigir al gobierno el aumento de sueldo y las mejoras de las condiciones laborales, mientras que los pacientes han protestado para solicitar los insumos y medicamentos necesarios para sus tratamientos.

