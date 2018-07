Departamento de obstetricia del Hospital Central de Táchira en grave estado

Óscar Pérez, jefe del departamento de ginecología y obstetricia del Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, aseguró que por falta de insumos y personal no se puede atender a las pacientes de obstetricia, reseñó La Nación Web.

El médico aseguró que es un asunto de gravedad pues no solo se debe atender a la madre sino también al bebé. Denunció que en muchas ocasiones aquellas pacientes que quedan internas en la clínica no cuentan con una enfermera que las asista porque no hay suficiente personal.

Los familiares de las pacientes deben buscar insumos en centros de salud externos y traerlos al hospital para que pueda hacerse el tratamiento respectivo.

Los residentes de posgrado y de pediatría son los que se ocupan principalmente de la situación y asisten a las pacientes que están en condiciones más delicadas.

Con información de La Nación Web