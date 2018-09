Crisis en sector salud cobra vidas de pacientes renales en Zulia

Pacientes del Centro de Diálisis de Occidente (CDO), en la ciudad de Maracaibo, denunciaron las condiciones en las que encuentra dicha institución y exigieron mejor atención y la recuperación de las unidades de trabajo.

“Nos estamos muriendo. Una hora y media de diálisis no puede ser posible. Máquinas dañadas, no hay agua, pedimos auxilio para que nos ayuden. No nos queremos morir”, denunció Aidalys Guanipa, quien debe recurrir a los servicios de la institución.

La escasez de insumos y las constantes fallas eléctricas son unos de los factores principales que influyen en el retraso de los tratamientos, lo cual representa un riesgo para la salud y vitalidad de quienes los necesitan.