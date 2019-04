Cómo identificar el autismo en los niños

Es común que los niños se fijen en algún personaje de moda –Atención Atención o Peppa Pig, por ejemplo–.

Lo extraño sería que se aferre excesivamente a un personaje en particular. También que no socialice con otros niños ni muestre interés en hacerlo. Podría pasar, además, que lo llames y no responda a su nombre ni que sea capaz de sostener la mirada.

Todo lo anterior son conductas asociadas al trastorno del espectro autista.

Definiendo el perfil

El psicólogo Giovanni Martínez Mujica, que participó en el Primer Congreso de Salud Mental de Puerto Rico celebrado por el Hospital Panamericano, definió el autismo como un trastorno neurobiológico que se manifiesta a una edad temprana –usualmente previo a los tres años– y que afecta el desarrollo verbal, no verbal o motor del menor. El trastorno, agregó, viene acompañado de habilidades de socialización atípicas, o de actividades o movimientos repetitivos o concentrados en un tema u objeto.

El autismo se distingue de otros trastornos psicológicos por dos factores. Por un lado, los síntomas deben estar presentes desde una edad temprana (preescolar) –si bien puede que no se manifiesten hasta que las demandas sociales rebasan las capacidades del niño–. Por el otro, los síntomas, en conjunto, limitan y hasta impiden el funcionamiento diario del niño. “No hay tal cosa como un autismo en grados o variantes de autismo: lo hay o no lo hay”, sostuvo el doctor Martínez Mujica.

Una estrategia diagnóstica

De acuerdo con el psicólogo, los padres deben estar atentos a la comunicación, la conducta y las relaciones sociales como indicadores de autismo.

“Usualmente los motivos de consulta son un retraso en el lenguaje, alteraciones motoras (como caminar de puntitas), conducta estereotipada o dificultades en la alimentación”, dijo.

Mencionó, por ejemplo, casos de niños con autismo que no toleran comer el arroz junto con las habichuelas, “pues es un ataque sensorial, tanto a la vista como al gusto”. Otras señales para tomar en cuenta son constar si el menor no balbucea a los 12 meses ni dice las primeras palabras a los 16 meses.

Si bien no hay cura para este trastorno, el doctor Martínez Mujica rechazó que se considere al autismo como una discapacidad. “Estas condiciones, y su potencia, se subestiman. Muchos de estos niños logran altos resultados en pruebas psicométricas y de coeficiente intelectual”, aseguró.