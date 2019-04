Cerca de 10% de los chicos en EE UU tienen sexo antes de los 13 años

Entre 3,6% y 7,6% de los chicos estadounidenses tienen relaciones sexuales antes de cumplir 13 años de edad, un dato que varía mucho en función de la raza y la localización geográfica, de acuerdo con un estudio publicado este lunes.

El trabajo publicado en el último número de la revista médica Jama Pediatrics se basa en los resultados de dos encuestas para determinar cuán frecuente es que los chicos estadounidenses tengan sexo antes de los 13 años de edad. En una de las encuestas, 7,6% de los casi 20.000 chicos que participaron afirmaron haber mantenido relaciones sexuales antes de esa edad. En el segundo estudio, realizado con 7.700 chicos de entre 15 y 24 años de edad, el porcentaje de quienes habían tenido sexo antes de los 13 años fue del 3,6%.

El porcentaje cambia mucho según la geografía: en San Francisco (California) es de 5%; en Houston (Texas), de 12%, y en Memphis (Tennessee), de 25%. También varía en función de la raza y el grupo étnico. Los adolescentes negros no hispanos y los latinos tienen más probabilidad que los demás de haber mantenido relaciones sexuales antes de los 13 años de edad.

En la encuesta realizada con 20.000 alumnos de instituto, 19% de los negros no hispanos y 9% de los latinos dijeron haber tenido sexo antes de los 13 años, un dato bastante superior a 4,4% de los blancos no hispanos que afirmaron hallarse en ese grupo. En el sondeo con 7.000 chicos de entre 15 y 24 años, los porcentajes fueron de 10,5% en el caso de los negros no hispanos y de 3,4% para los hispanos.

Los autores del estudio señalan que, aunque los datos difieren entre los dos estudios, muestran las mismas disparidades en función de la raza y el grupo étnico. "Ideas comunes sobre la masculinidad y la sexualidad consideran que los hombres deben tener relaciones sexuales pronto y con frecuencia", dicen los investigadores. "Para los jóvenes de color, especialmente los chicos negros, los estereotipos racistas y de hipermasculinidad pueden también crear expectativas respecto a una iniciación sexual precoz". El estudio reveló que los chicos cuyas madres no poseen títulos universitarios tienen más posibilidades de tener sexo antes de los 13 años de edad.

Entre los chicos de entre 18 y 24 años que dijeron haber mantenido relaciones sexuales antes de los 13, 8,5% afirmó que realmente no había querido hacerlo; 37% dijo que tenía sentimientos encontrados respecto a esa experiencia; y 54,6% aseguró que había deseado tener sexo. Esos datos "subrayan la necesidad de brindar una educación sexual completa que sea culturalmente adaptada y global antes de la primera experiencia sexual de una persona", según los autores del estudio. Los investigadores no examinaron la sexualidad de las chicas, pero citaron otros estudios que indican que los niños tenían más del doble de posibilidades de mantener relaciones sexuales antes de los 13 años.