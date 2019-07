Cáncer gástrico: las mujeres son las más afectadas

El cáncer de estómago afecta cada vez más a menores de 40 años de edad y a más mujeres en Latinoamérica, según un estudio del Instituto Nacional de Cancerología en Tlalpan, México.

"En nuestro centro, hemos visto un incremento de 120% en cáncer gástrico en pacientes jóvenes en los últimos 12 años y ha sido sobre todo en pacientes femeninas", señaló el autor del estudio, el oncólogo del INC, Germán Calderillo-Ruiz, en un comunicado de la Sociedad Europea para Oncología Médica.

Calderillo-Ruiz explicó que esas pacientes "normalmente se presentan con la enfermedad más avanzada e indicadores de pronóstico peores que los hombres, con un impacto adverso en la supervivencia".

El estudio será presentado el próximo jueves por Calderillo-Ruiz en el Congreso Mundial de Cáncer Gastrointestinal de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que se celebrará a partir del miércoles y hasta el sábado en Barcelona.

