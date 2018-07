Beneficios de los jugos verdes

Los jugos verdes son bebidas que combinan las propiedades de verduras y frutas. El nutricionista Juan Páez asegura que para que realmente sea un batido verde se requieren por lo menos dos ingredientes. Los que destacan son: rúgula, hoja de diente de león, menta, acelga, perejil, espinaca, albahaca, llantén, pepino y penca de sábila, combinados con diversas frutas.

Aunque sus características varían de preparación en preparación, todos al final prometen grandes beneficios a la salud. Además de numerosas propiedades nutricionales en términos de vitaminas y minerales, estos jugos ayudan a bajar de peso (junto a una dieta balanceada). El efecto alcalinizante de algunos de ellos regula el pH de la sangre y se cree que su consumo diario permite conservar una buena salud renal y hepática.

Los jugos verdes funcionan como un complemento alimenticio de los vegetales y frutas que normalmente las personas consumen en su régimen habitual. Para esos momentos en los que se necesita reforzar energías los expertos en nutrición aconsejan sustituir las bebidas deportivas comerciales por jugos verdes. Otros beneficios que aportan son una rápida absorción de nutrientes, mejoran el aspecto de la piel, fortalecen las uñas y el cabello así como el sistema inmunológico, incrementan el control del apetito y son de fácil digestión.

Las combinaciones e innovaciones en la preparación de esos batidos siguen incrementándose para disfrutarlos como parte de la dieta regular. Sus virtudes están prácticamente al alcance de todos y al ingerirlos de forma constante se pueden comprobar los resultados.

Fuentes consultadas: Gabriela Hernández, nutricionista.

Los mitos

Destacamos aquí algunas de las creencias erradas más comunes sobre los jugos verdes.

-No son mágicos. Son nutritivos y funcionan simplemente como un complemento alimenticio.

-No depuran. Los nutrientes aportan múltiples beneficios, pero no por tomar jugos verdes el cuerpo escogerá “lo malo” y lo expulsará.

-No se vive solo de jugos. No es correcto pensar que pueden sustituir de manera completa alguna comida. Se requieren diversos nutrientes que no contienen en su totalidad esas bebidas.

-No adelgazan por sí solos. Es erróneo pensar que su constante consumo quemará las grasas más rápidamente. Para ello, se requiere un régimen debidamente diseñado y supervisado.