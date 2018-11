La basura y cucarachas se instalaron en el Hospital Psiquiátrico de Lídice

Un trabajador del Hospital Psiquiátrico de Lídice, en Caracas, denunció que el estado del centro de salud es crítico e insalubre.

“Es crítico. No hay tratamiento, no hay buena alimentación para los pacientes. No hay limpieza, no hay nada”, dijo el ciudadano a NTN24 de manera anónima.

El empleado detalló que los pacientes son alimentados con arroz y repollo y que el personal de limpieza no utiliza ningún tipo de detergente para desinfectar las áreas.

“Aquí no fumigan, no les interesa si caminan chiripas o cucarachas por el cuerpo o si a los pacientes les salen en las camas. El deterioro es masivo”, indicó.

El trabajador señaló que en el hospital no hay seguridad y que temen que alguno de los pacientes psiquiátricos los ataque.

