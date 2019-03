Ana Rosario Contreras: Ley de Garantías es necesaria para hospitales

Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, se refirió este miércoles a la exigencia de los trabajadores sobre la aprobación de garantías laborales y la visita de la misión técnica de la ONU.

“Estamos hablando de una Ley de Garantía Laboral para el sector público y privado, la persona que haya sido despedido u obligado a renunciar por razones de protesta tiene la garantía que va ser reinsertado”, dijo.

Indicó que los hospitales no están dando respuesta de salud porque no tiene insumos, ni medicamentos. “El apagón del 7 de marzo demostró la gran debilidad de nuestros hospitales, cuando 90% de las plantas no funcionaron”.

Sobre la reunión con representantes de la ONU, detalló que a la comisión se les explicó con un documento la crisis en los hospitales y de la carencia de los centros de salud que impide el “trabajo decente”.

“En el documento también hablamos de la incapacidad del sector salud y de la arremetida de Nicolás Maduro contra los dirigentes gremiales y sindicales", sostuvo.

