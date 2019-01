Rubio: Soy optimista de que el Parlamento Europeo reconocerá a Guaidó

Marco Rubio, senador de Estados Unidos, indicó este miércoles estar optimista acerca de una posible resolución del Parlamento Europeo en la cual reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

“Después de varias conversaciones en los últimos días soy optimista de que el Parlamento Europeo aprobará una resolución mañana reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela”, publicó Rubio en Twitter.

El funcionario norteamericano comentó, además, que la medida sería un enorme paso adelante para poner fin al esquema criminal de Nicolás Maduro.

“Este será un gran paso adelante para llevar a la familia del crimen maduro a su fin”, agregó.

After several conversations in the last few days I am optimistic that the @Europarl_EN will pass a resolution tomorrow recognizing @jguaido as the legitimate President of #Venezuela. This will be an enormous step forward in bringing the Maduro crime family to its overdue end.