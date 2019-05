Rubio: No solo se tratar de sacar a Maduro, sino de restaurar la democracia

Marco Rubio, senador por el estado de Florida en Estados Unidos, aseveró este jueves que los días de Nicolás Maduro en el poder están contados y que no existe negociación alguna con el oficialismo debido a sus acciones en contra de los diputados a la Asamblea Nacional.

“De un modo u otro, los días de Maduro en Venezuela están contados. Incluso los aliados del régimen se han dado cuenta de que no pueden acceder a los fondos para restablecer la red eléctrica o los de Pdvsa, porque Maduro no puede ponerle fin a las sanciones o al aislamiento diplomático. No se trata solo de eliminar a Maduro, se trata de restaurar la democracia”, manifestó Rubio en Twitter.

Ratificó que no debe existir ningún tipo de diálogo con el oficialismo debido al asedio contra los diputados a la Asamblea Nacional en las últimas semanas.

“¿Cómo puede una negociación ser una negociación de 'buena fe' cuando el régimen de Maduro sigue deteniendo y persiguiendo a miembros destacados del movimiento democrático y la Asamblea Nacional en Venezuela?”, señaló.

Rubio hizo referencia a la reunión que se llevó a cabo en Noruega, en la que autoridades de la nación nórdica mantuvieron encuentros con representantes del oficialismo y la oposición venezolana. Esas reuniones fueron ratificadas por Juan Guaidó, presidente interino de la República.

El senador expresó: "Debemos apoyar el trabajo de las naciones democráticas para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. Pero hay que tener en cuenta que Maduro ha utilizado repetidamente las negociaciones para comprar tiempo y dividir la oposición y las sanciones de Estados Unidos sólo deben eliminarse como parte del retorno a la democracia real".

