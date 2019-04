Rubio sobre vuelo Teherán-Caracas: Es otra amenaza del régimen de Maduro

Marco Rubio, senador estadounidense por el estado de Florida, aseguró que el primer vuelo directo entre Teherán y Caracas es otra amenaza de seguridad nacional.

“A menos que Irán se haya convertido repentinamente en una fuente importante de turistas internacionales, esta es otra razón por la que el régimen de Nicolás Maduro es una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos”, dijo Rubio, en relación con el vuelo de la compañía Mahan Air, que tiene prohibido volar a Estados Unidos, Alemania y Francia.

La Organización de la Aviación Civil de Irán informó en un comunicado que en este vuelo viajó el director del Departamento de Relaciones Exteriores para América, Mohsen Baharvand, acompañado de una delegación.

El gobierno de Irán ha reiterado su apoyo a Maduro y ha denunciado la "injerencia" de Estados Unidos en la crisis venezolana desde que Juan Guaidó se juramentó como presidente interino.

#Iran has resumed a daily flight to #Venezuela.



Unless Iran has suddenly become a major source of international tourists this is yet another reason why the #MaduroRegime is a national security threat to the U.S. https://t.co/OPH5BWj2KI