Rubio: La situación en Venezuela es peligrosa para la seguridad de EE UU

El senador estadounidense Marco Rubio considera que el gobierno de Donald Trump emprende las acciones políticas correctas para lograr un cambio político en Venezuela.

"El presidente de Estados Unidos está en lo correcto al utilizar todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para ayudar al pueblo de Venezuela a recobrar la democracia y el orden constitucional. Pero esto no se trata solo de democracia, sino de una amenaza latente y creciente a nuestra seguridad nacional", indicó Rubio en Twitter.

El parlamentario respaldó la participación de Gustavo Tarre Briceño como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y aseguró que Maduro solo utiliza los organismos multilaterales para atacar a Estados Unidos.

"Juan Guaidó ha trabajado pacientemente a través de las organizaciones internacionales. Pero Caracas, Moscú, Teherán y La Havana solo les interesan estas organismos como foros para atacar a EEUU e Israel", escribió.

.⁦@POTUS⁩ is right to utilize every diplomatic & economic tool at his disposal to help the people of #Venezuela return to constitutional order & democracy.



But this isn’t just about democracy,it’s about a growing threat to our national security. https://t.co/YDsrh8AmXw